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Опубликовано 27 февраля 2024, 17:16
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«Никогда не делала ни одного укола»: певица Юлия Савичева ответила на слухи о внешности

Певица Юлия Савичева заявила, что никогда не делала «уколов красоты».
«Никогда не делала ни одного укола»: певица Юлия Савичева ответила на слухи о внешности

© Starface.ru

Певица Юлия Савичева отреагировала на обвинения в изменении внешности с помощью пластики. Исполнительница хитов «Если в сердце живет любовь», «Москва-Владивосток», «Высоко» и других заявила, что никогда не делала «уколов красоты».

В личном блоге артистка ответила на комментарий одной из подписчиц, которая написала, что она «обколола себя филлерами». Юлия Савичева призналась, что является противником пластических манипуляций с лицом и сама не делала пластику.

«Мне, конечно, приятно, что люди не верят тому, как я так хорошо сохранилась. Официально заявляю, что никогда не делала ни одного укола красоты в лицо!» — заявила певица.

Кроме того, Юлия Савичева рассказала, как ей удается сохранять красоту.

«Секретов никаких нет, я просто придерживаюсь правила умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер, при этом пользуюсь качественными сыворотками и кремами», — поделилась певица.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Савичева высказалась о возрождении «Фабрики звезд».

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Наталья Гречкина
Теги:
Юлия Савичева
певица
внешность
пластика