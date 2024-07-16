«Много чего нехорошего прошло через мою жизнь»: Глюкоза рассказала о своем детстве

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) призналась, что ее детство существенно отличалось от того, что переживают ее наследники. Об этом пишет Газета.Ru.

«Мое детство, конечно, в этом плане было более свободным. Думаю, что это плохо, потому что я росла на улице и много чего нехорошего прошло через мою жизнь. Но у каждого своя судьба», — высказалась артистка.

Исполнительница отметила, что старается не запрещать своим детям что-либо делать, однако предпочитает приводить аргументы и делиться опытом в случае разногласий. Она подчеркнула, что сохраняет с наследниками контакт, чтобы у них был контакт.

«Конечно, в нас заложены определенные гены воспитания от наших родителей, это как-то влияет. Но, на мой взгляд, это влияет в позитивную сторону, потому что не хочется повторять ошибки», — резюмировала Глюкоза.

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