«После "голой" вечеринки не извинилась»: почему Глюкозе не суждено стать успешной телеведущей

Певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова, прим.) не обретет популярность в качестве телеведущей, а ее новая передача вряд ли будет интересна зрителям. С соответствующим мнением выступил блогер, журналист Вадим Манукян.

Он отметил, что Глюкоза хочет вернуться в эфир и решила «переквалифицироваться в телеведущую». Манукян напомнил: певица уже пробовала себя в этой роли, но ее проект «даже не запомнился».

«Сомневаюсь, что новая передача будет интересна зрителям и Наталью ждёт успех», - сказал блогер изданию «Абзац».

Он указала на многочисленные скандалы, в которые попадала Глюкоза. Также, по мнению Манукяна, популярность певицы обеспечивалась продюсером Максимом Фадеевым, а его отказ работать с исполнительницей «вызывает вопросы к ней как к артистке», говорит блогер.

«"Голую" вечеринку тоже все прекрасно помнят. После неё Наталья очень тихо провела полгода и не извинилась», - указал Манукян.

Известно, что певица начнет вести проект «На стиле с Глюкозой». В программе будут менять образ участницам и интерьер их квартир.

Ранее сообщалось, что Глюкоза сменила имидж и осветлила брови. Артистку стали сравнивать с американской коллегой Мадонной.