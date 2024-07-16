«Пробивает на слезу»: Глюкоза рассказала, как относится к творчеству дочери

Российская певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) поделилась мнением о творчестве дочери Лидии Чистяковой. Ее слова приводит Газета.Ru.

Как призналась артистка, она является большой поклонницей своей дочери.

«Я являюсь ее большим поклонником, фанатом. Когда прихожу на ее выступление, меня всегда пробивает на слезу. Я думаю — блин, ну вот она я, эта мамочка, которая плачет в зале. Мне очень нравится ее восприятие мира, как она пишет, ее слог, ее музыкальный подход», — высказалась певица.

Исполнительница заявила, что считает свою наследницу очень талантливой. Глюкоза уточнила, что девочка не такая, как все — «другая планета». При этом она отметила, что с похожими на ее дочь детьми «непросто, но очень интересно».

Знаменитость также высоко оценила кавер дочери на песню «Белая ночь» группы «Форум».

«И мне очень понравилось ее прочтение, как она сделала свои куплеты, оставила припев. Я обожаю эту песню и клип, потому что это, на мой взгляд, просто отдельный шедевр», — поделилась артистка.

Ранее 17-летняя дочь Глюкозы отреагировала на сравнения с матерью.