«Я ломаю голову над этим»: Долина заявила о трудностях в отношениях с дочкой

68-летняя певица Лариса Долина рассказала о трудностях в отношениях с дочкой. Артистка поделилась откровением с «7Дней.ru».

В Москве состоялась вечеринка по случаю премии RU.TV. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Долина. Певица находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. Долина призналась, что сейчас ее волнует приближающийся день рождения дочки. 19 мая она отметит 41-летие.

По словам знаменитости, она до сих пор не определилась с подарком для дочки. Долина отметила, что ежегодно дарит ей роскошные вещи, и теперь артистка не знает, чем еще удивить дочь.

«У меня осталось несколько дней, и я ломаю голову над этим. Я даже пыталась ей задавать вопросы, но она отвечает: «Мама, мне ничего не нужно». Вот такой она человек», — рассказала Долина.

Напомним, что недавно дочь певицы освоила профессию шеф-повара. Звездная мама решила открыть для нее ресторан.

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