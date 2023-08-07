«Мне все равно»: Григорий Лепс заговорил о свободных отношениях после тяжелого разрыва с Шаплыковой

Знаменитый российский певец Григорий Лепс наконец-то оправился после тяжелого разрыва с Анной Шаплыковой и вступил в новые отношения. Избранница музыканта младше его на 40 лет. Об этом он рассказал в эфире передачи «Светская хроника» на Пятом канале.

В конце 2021 года Григорий Лепс развелся с танцовщицей Анной Шаплыковой. Артист до сих пор винит себя в этом расставании.

Однако недавно он признался, что начал встречаться с одной молодой особой. Девушка младше исполнителя на 40 лет.

Новая избранница Лепса относится к его личным границам с уважением и не стремится торопить события. Так, звезда эстрады может не брать ее с собой на светские мероприятия, на что его возлюбленная совсем не обижается.

«Мне все равно, что она делает, ей должно быть все равно, что делаю я. Мы как бы свободные люди», – отметил музыкант.

При этом с бывшей супругой исполнитель хита «Натали» общается до сих пор.

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