«Попытка ограбления»: Дана Борисова устроила драку в гримерке из-за денег

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как подралась в гримерке. У звезды случился конфликт из-за денег с помощником. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

47-летняя знаменитость рассказала, что все произошло во время посещения одного из ток-шоу, где она часто бывает в качестве гостя. За участие в программах теледива получает хороший гонорар. Когда она в очередной раз приехала на студию, то не смогла договориться с помощником.

Борисова опубликовала в соцсетях пост, где рассказала подробности конфликта.

«Вчера столкнулась с чудовищной несправедливостью и подралась в гримерке», – призналась звезда.

Дана поинтересовалась у подписчиков, сколько процентов должен получать посредник без услуг администратора на площадке. Человек, который находится между артистом и телесъемкой. Именно с этой темы все и началось.

«А вот со стороны сотрудничков, которые считают меня своими продюсерами, была ни много ни мало попытка ограбления!» — заявила телеведущая.

Чем закончилась драка, Борисова так и не сообщила. Но, видимо, ничего серьезного не случилось. Так как далее звезда поделилась приятными впечатлениями от съемки.

«С Полиной снялись в классной программе с прекрасной съемочной командой», — написала звезда.

Ранее мы писали о том, как после увеличения губ 15-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой столкнулась с травлей.