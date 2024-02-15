«Мне все обзавидовались»: Митя Фомин похвастался подарками на день рождения

Известный певец Митя Фомин рассказал о подарках на свое 50-летие. Его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Мне все обзавидовались. Мне подарили поездку к Южному полюсу. Надо будет спланировать время и осуществить это долгожданное путешествие», - поделился музыкант.

Исполнитель также отметил, что ему подарили поездку в Турцию. При этом он уточнил, что не просил ни у кого из знакомых столь роскошных подарков.

Кроме того, Фомин отметил, что гости торжества в честь дня рождения подарили ему цветы, различные сертификаты, парфюмерию, ювелирные украшения и аксессуары. Певец подчеркнул, что пока не знает, кто составит ему компанию в поездке к Южному полюсу. Артист добавил, что искренне рад щедрости и отзывчивости своего окружения.

Ранее Митя Фомин отреагировал на критику своей внешности. По мнению певца, он выглядит лучше, чем те, кто моложе его на 20 лет.

Также Фомин публично извинился перед стилистом Александром Роговым, которого назвал «обрюзгшей теткой»