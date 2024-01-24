«Мне даже стыдно»: Фомин публично извинился перед Роговым, которого назвал «обрюзгшей теткой»

Певец Митя Фомин выступил с публичными извинениями, в которых отметил, что ему стыдно за оскорбление стилиста Александра Рогова. Он подчеркнул, что не должен был так резко высказываться в его адрес.

Недавно разгорелся очередной звездный скандал. В Сети вышло интервью исполнителя хита «Все будет хорошо», в котором он раскритиковал нового ведущего «Модного приговора». Он заявил, что он похож на «обрюзгшую тетку» и что он не может учить людей одеваться. На это сам Рогов отвечать не захотел. По его мнению, всю эту историю не стоит «раздувать», чтобы не давать Фомину повышать его популярность.

Когда все эти новости появились в СМИ, Митя решил отказаться от своих слов. В личном блоге он записал видеообращение, в котором попросил прощения у Александра и даже изъявил желание с ним поработать в будущем. Фомин также подчеркнул, что вся эта ситуация пошла ему на пользу, ведь здравая критика полезна всем.

«Я позволил себе такие резкие высказывания в адрес известного, уважаемого стилиста Александра Рогова. Прошу меня великодушно извинить. Я не смотрел тот эпизод, который себе позволил. Мне даже стыдно, честно говоря», - отметил Фомин.

Ранее Митя Фомин рассказал о дуэте с Ириной Понаровской.