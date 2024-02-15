Певец Митя Фомин резко ответил своим хейтерам: «Я прекрасно выгляжу»

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин высказался по поводу своей внешности. Он отметил, что выглядит лучше, чем те, кто моложе его на 20 лет.

50-летний артист заявил, что обычно люди критикуют чью-то внешность за спиной и боятся сказать об этом в лицо.

«Я хорошо выгляжу, я прекрасно выгляжу, я выгляжу лучше, чем кое-кто на 20 лет моложе. Редкий человек апелляционно может что-то критиковать резонно. Как правило, это безнаказанный хейт онлайн за твоей спиной», — цитирует его NEWS.ru.

По словам певца, он реагирует на критику, но только на конструктивную. Фомин старается не читать комментарии под своими публикациями в соцсетях. Исполнитель добавил, что если артист верен себе и поет от всей души и во имя высоких ценностей, к нему никогда и никто «не подкопается».

Недавно Митя Фомин попал в очередной скандал. В Сети вышло интервью исполнителя хита «Все будет хорошо», в котором он раскритиковал нового ведущего «Модного приговора» Александра Рогова. Артист заявил, что стилист похож на «обрюзгшую тетку» и что он не может учить людей одеваться. На это сам Рогов отвечать не захотел. По его мнению, всю эту историю не стоит «раздувать», чтобы не давать Фомину повышать его популярность. После артист публично извинился перед Александром.