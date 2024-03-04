«Такие боли»: отец Началовой рассказал о состоянии Гурцкая после смерти мужа

Отец Юлии Началовой, продюсер и аранжировщик Виктор Началов рассказал, что Диана Гурцкая постепенно возвращается к пению после смерти мужа Петра Кучеренко. Напомним, что супруг артистки ушел из жизни в мае прошлого года. В беседе с Пятым каналом друг семьи рассказал о состоянии звезды на данный момент.

Семья Гурцкая редко видится с семьей Началовых в последнее время. Однако это не отражается на теплых и дружеских отношениях между певицей и ее братом Робертом и семьей Началовых.

Последний раз, когда Началов виделся с артисткой, был совсем недавно, когда они записывали вместе новую песню. Диана нашла в себе силы выйти из дома и вернуться к пению, несмотря на трудности.

По словам продюсера, исполнительница пережила «страшное горе», но постепенно возвращается к реальности и чувствует себя лучше.

«Такие боли, когда близкий человек умирает, никогда не уходят совсем. Но жить-то надо продолжать», — высказался он.

Он выразил уверенность в том, что артистка сможет собраться с силами и продолжить свой творческий путь.

Долгая дружба связывает семью Началовых и Гурцкая. Певицы вместе получали образование, и Юлия Началова играла важную роль в профессиональном росте Дианы. Когда у семьи Началовых случилась беда, Диана и ее брат Роберт оказали поддержку семье певицы.