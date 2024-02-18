Диана Гурцкая впервые высказалась о человеке, который поддерживает ее после смерти мужа

Диана Гурцкая запустила благодарность брату Роберту, который поддерживает ее. Об этом она заявила в эфире шоу «Сегодня вечером».

Певица Диана Гурцкая пришла в студию к Николаю Цискаридзе вместе со своим старшим братом Робертом. Родственник знаменитости рассказал, что несмотря на возраст, он все равно относится к сестре как к маленькому ребенку — оберегает ее и заботится каждый день.

«Все равно она для меня маленькая сестренка, брат есть брат, но иногда она больше меня опекает, чем я ее. Нет ничего материального, что бы она не отдала», — объяснил он.

При этом Гурцкая подтвердила заботу брата и рассказала, что иногда она бывает даже избыточной.

«Всегда бережет, всегда оберегает, но, наверное, я так же к нему отношусь, несмотря на то, что он старше, но есть сестринское такое отношение», — рассказала певица.

Наконец, знаменитость призналась, что Роберт — тот, кто поддержал ее в трудную минуту после того, как она узнала о смерти супруга.

Ранее мы писали о том, что певица Диана Гурцкая продолжает держать траур после смерти мужа.