«Мне так захотелось»: Татьяна Буланова поделилась подробностями свадьбы с молодым избранником

На днях в жизни Татьяны Булановой произошло важное событие: 54-летняя певица вышла замуж в третий раз. Ее новым избранником стал 35-летний Валерий Руднев. В Сети появились кадры с торжества, которые были раскритикованы публикой. Россияне, как и модные эксперты, отметили, что знаменитость выбрала не самое удачное платье для свадьбы. В эксклюзивной беседе с Woman.ru Буланова отреагировала на критику в свой адрес.

По словам Татьяны, пышное платье — ее давняя мечта. На празднике она захотела «увидеть себя принцессой», вот почему других вариантов знаменитость не рассматривала.

Как оказалось, Буланова не стала заказывать платье в ателье. Готовый образ певица приобрела в специализированном магазине.

«Мне что-то так захотелось. Решила, что будет необычное платье — нежное, белое», — высказалась Буланова.

Ранее после свадьбы Татьяны ее экс-супруг Владислав Радимов представил новую девушку. Подробности смотрите здесь.

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