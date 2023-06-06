После свадьбы Татьяны Булановой ее экс-супруг Владислав Радимов представил новую девушку

В последнее время все внимание публики приковано к Татьяне Булановой. Дело в том, что на днях певица вышла замуж в третий раз. Ее новым избранником стал 35-летний Валерий Руднев. Несмотря на разницу в возрасте, знаменитость не скрывает своего счастья в этих отношениях. Кажется, личная жизнь экс-супруга Булановой тоже наладилась.

В личном блоге Владислав Радимов поделился фотографией с молодой шатенкой и немногословно ее подписал: «Моя». Журналистам удалось выяснить, кем является новая избранница спортсмена.

Анастасия Кулешова считается основательницей одного бренда, имеет свой салон красоты и активно ведет личный блог. Однако сама девушка не публикует фотографии с Радимовым, вот почему для многих пользователей Сети признание мужчины стало неожиданностью.

Ранее мы писали о том, что подписчики высмеяли внешний вид Татьяны Булановой на свадьбе и заявили, что Руднев «годится ей в сыновья». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Валерий Баринов назвал Ольгу Васильевой дурой и заявил, что она спровоцировала переезд своего супруга во Францию. Полное высказывание мужчины читайте здесь.