«Хорошо заработала»: 43-летняя певица Слава похвасталась новой квартирой в центре Москвы

Певица Слава считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Артистка ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться новостями о себе. На этот раз исполнительница хита «Одиночество» вновь вышла на связь с подписчиками и похвасталась приобретением.

Оказалось, недавно Слава купила роскошную квартиру в центре Москвы. Знаменитость провела экскурсию по своим владениям и показала панорамный вид из окон на столицу.

Несмотря на то, что певица уже получила ключи от квартиры, переехать в нее она не может. Дело в том, что недвижимость находится в нежилом виде, поэтому артистка в скором времени займется ее ремонтом.

К слову, Слава заявила, что она имеет еще несколько квартир в Сочи и Австрии. По мнению певицы, ее вложения являются выгодными, поскольку цены на недвижимость сейчас «выросли на 160 процентов».

«У меня чуйка. Я очень хорошо заработала. Оставила себе парочку квартир, а некоторые пропила… Шучу!» — высказалась Слава.

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