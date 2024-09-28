Больше не секрет: недавно родившая Мария Погребняк перестала скрывать мужа от публики

5 сентября 36-летняя Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой — у блогера и ее мужа, бизнесмена Игоря Головинского, родился сын Владимир. Долгое время знаменитость скрывала от публики лицо своего избранника, но теперь в своем Telegram-канале поделилась кадрами из роддома, на которых показала новорожденного ребенка и супруга.

На опубликованных фото блогер предстала вместе с мужем и маленьким сыном в роддоме. Мария Погребняк сделала макияж и собрала волосы в хвост. На одном из снимков знаменитость и ее супруг запечатлены целующими ребенка. Бизнесвумен не стала скрывать лица малыша и супруга. Как объясняла Мария Погребняк, она не показывала возлюбленного, поскольку он «непубличный человек» и не хочет выставлять их отношения напоказ. Судя по свежим кадрам, бизнесмен изменил свою позицию.

Напомним, 5 сентября Мария Погребняк снова стала мамой. Для знаменитости этот ребенок стал уже четвертым, в отличие от ее мужа, который впервые стал отцом. Блогер вышла на связь в соцсети и опубликовала первые кадры с малышом и мужем, а после выписки из роддома сообщила, что у нее родился сын, которого назвали Владимиром.

У бизнесвумен уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк высказалась о личной жизни сыновей.