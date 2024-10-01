Бывший муж Пелагеи хочет запретить выезд дочки за пределы России

Бывший муж Пелагеи Иван Телегин решил вновь запретить выезд ребенка из России. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, спортсмен подал апелляционную жалобу на решение суда о выезде дочки из России. Адвокат певицы утверждает, что уже известна дата заседания, которое пройдет в Московском областном суде.

Ранее Одинцовский суд Москвы удовлетворил иск Пелагеи и отменил запрет на выезд ребенка за рубеж. Дело в том, что отец не поддерживает общение с дочкой и, соответственно, не может запрашивать разрешение на ее выезд.

Также адвокат певицы уточнил, что Иван не выплатил ей исковые требования по разделу имущества.

Ранее Пелагея подала новый иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

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