Бывший муж Пелагеи хочет запретить выезд дочки за пределы России
© Starface.ru
Бывший муж Пелагеи Иван Телегин решил вновь запретить выезд ребенка из России. Об этом сообщает Пятый канал.
По информации источника, спортсмен подал апелляционную жалобу на решение суда о выезде дочки из России. Адвокат певицы утверждает, что уже известна дата заседания, которое пройдет в Московском областном суде.
Ранее Одинцовский суд Москвы удовлетворил иск Пелагеи и отменил запрет на выезд ребенка за рубеж. Дело в том, что отец не поддерживает общение с дочкой и, соответственно, не может запрашивать разрешение на ее выезд.
Также адвокат певицы уточнил, что Иван не выплатил ей исковые требования по разделу имущества.
Ранее Пелагея подала новый иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что 55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук восхитила кадрами с подросшим сыном.