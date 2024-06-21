«Мне стало плохо»: мама Шаляпина перенесла инфаркт из-за его романа с Копенкиной

Мама Прохора Шаляпина заявила, что роман сына с Ларисой Копенкиной довел ее до инфаркта. Об этом стало известно в эфире шоу «Основано на реальных событиях».

Елена Колесникова призналась, что тяжело переживает частую смену партнерш сына. Женщина назвала себя эмоциональным человеком, из-за этого новые романы Прохора «бьют» по ее нервной системе.

Особенно тяжело Елена восприняла новость об отношениях певца с Ларисой Копенкиной, которая старше его на много лет.

«Когда моему вниманию, так скажем, была представлена Лариса Копенкина, я вообще была в шоке. Я узнала об их связи по Интернету. Когда пришла на передачу, хотела первым делом накинуться на эту женщину, потому что она старше меня. У меня не было слов, мне стало плохо», — высказалась мама Шаляпина.

Как выяснилось, пенсионерке потребовалась медицинская помощь. После съемок она оказалась в больнице с инфарктом.

Ранее певец Прохор Шаляпин заявил, что постарел после смерти жены Татьяны Дэвис. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова призналась в любви Шаляпину.