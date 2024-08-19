«Попытаться что-то с ней сделать – невозможно»: Милонов назвал Пугачеву крабовидной туманностью русской культуры

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью журналистке Ксении Собчак назвал уехавшую из России 75-летнюю у Аллу Пугачеву крабовидной туманностью русской культуры. По мнению политика, с певицей ничего невозможно сделать, несмотря на ее провокационное поведение.

«Алла Борисовна - такая крабовидная туманность русской культуры. Попытаться что-то с ней сделать - невозможно. Она существует, хотите вы или нет», - сказал Милонов в беседе с Собчак, опубликованной на ее YouTube-канале.

Он признался, что готов простить Пугачеву за предательство России, а также выразил надежду, что Алла Борисовна была в замешательстве, когда уезжала в Израиль, поэтому вскоре вернется на Родину.

Ранее певец Игорь Наджиев поделился мнением о поведении эмигрировавшей из РФ Аллы Пугачевой. Музыкант считает, что русофобия певицы и ее мужа строится на том, что у них есть недвижимость и счета за рубежом.