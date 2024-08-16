Шутки про «Чык-Чырык» не прошли незамеченными: Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях Лукашенко

Юмориста Славу Комиссаренко обвинили в клевете и оскорблениях президента Белоруссии Александра Лукашенко. Артист на своих выступлениях часто шутил про главу своей страны и стал создателем мема «Чык-Чырык». Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источнику стало известно, что стендаперу предъявили обвинения сразу по нескольким статьям: «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни», «Клевета в отношении Президента Республики Беларусь» и «Оскорбление Президента Республики Беларусь». Информацию подтвердили в СК Белоруссии.

Наказание за каждую статью — до пяти лет лишения свободы. Сам Комиссаренко пока новости никак не прокомментировал. Отмечается, что он активно гастролирует и собирается провести ближайшие концерты в Юрмале, Лондоне и Праге.

Напомним, что на данный момент комик не живет ни в Белоруссии, ни в России. Он перебрался в США. При этом концерты он дает для русскоязычной аудитории.

Ранее Слава Комиссаренко рассказал, как на него реагируют американцы.