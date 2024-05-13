«Зарабатываю деньги, но их мало»: Лев Лещенко рассказал о своих гонорарах в 82 года

82-летний певец Лев Лещенко признался, что зарабатывает на своих концертах и корпоративах, несмотря на заслуги, совсем немного. Некоторые выступления артист и вовсе проводит бесплатно.

По слова вокалиста, с возрастом он стал меньше выходить на сцену, так как у него становится хуже здоровье. Тем не менее, он все еще не завершает карьеру. Сейчас он чаще соглашается петь на благотворительных и социальных концертах, хоть и не получает за них «ни копейки».

«Продолжаю выступать просто в силу того, что идут бесконечные предложения, на которые нельзя ответить отказом. <…> На сольных концертах я зарабатываю деньги, но их мало, я стараюсь ограничивать число таких выступлений. Плюс какие-то корпоративы иногда бывают», - рассказал Лещенко в беседе с aif.ru.

Певец отметил, что ничего нового в его творческой жизни уже давно не происходит, и все у него в ней стабильно.

Кроме того, Лев Валерьянович возмутился заявлениям, что «старая школа» не пускает на сцену молодежь. Он заявил, что на самом деле во всех шоу уже давно большая часть – это именно молодые артисты, и никто не запрещает им выступать.

Ранее Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии.