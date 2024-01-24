Звезда «Мастера и Маргариты» Полина Ауг рассекретила бойфренда

26-летняя актриса Полина Ауг не стала скрывать возлюбленного на премьере фильма. Об этом сообщает издание mk.ru.

В Москве состоялась премьера фильма «Мастер и Маргарита». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Речь идет про Елизавету Боярскую, Екатерину Вилкову, Юлию Снигирь. Не стала исключением и Полина Ауг. В новинке кино ей досталась роль вампирши Геллы.

Примечательно, что Ауг вышла в свет не одна, а вместе с избранником. Возлюбленным Полины оказался актер, с которым они познакомились во время работы в спектакле «Пролетая над гнездом кукушки». Их роман длится уже 3 года. По данным СМИ, Юлия Ауг одобрила выбор дочери.

Для светского мероприятия Полина выбрала черное платье с разрезами, которое эффектно подчеркнуло ее фигуру. Актриса дополнила образ колье, легкой укладкой и макияжем с акцентом на глаза. Ее избранник тоже отдал предпочтение черному цвету. Он вышел в свет в темном костюме, который освежила белая водолазка.

Ранее сообщалось о том, что Юлия Снигирь пришла на премьеру «Мастера и Маргариты» в платье за 350 тысяч. Подробности смотрите в этой статье.