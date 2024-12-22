«Мне просто повезло»: Ольга Науменко призналась, что все еще пользуется популярностью в театре

Ольга Науменко призналась, что все еще пользуется популярностью.

75-летняя народная артистка России рассказала, что всё еще очень востребована на работе актрисы и что этот факт ее очень радует, ведь когда она только снялась в «Иронии судьбы», поклонников у нее не было из-за неузнаваемости.

«Дожить до 75, чтобы это появилось? Может, мне просто повезло, потому что у некоторых какая-то звездная полоса в 18, а потом драма безумная, когда в 50 ничего нет», — поразмышляла Науменко.

Также артистка призналась, что очень много денег тратит на свой внешний вид. По словам Науменко, ей очень важно выглядеть красиво и привлекательно, из-за чего так тщательно и следит за своей внешностью.

«Я ухаживаю за собой круглосуточно. Очень много денег трачу на всякую косметики, я пробую все, абсолютно. Сейчас просто появилось невероятно количество всякой косметики, которая очень хорошо работает», — рассказала звезда в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Напомним, что недавно Ольга Науменко отметила свой юбилей на сцене театра Гоголя, в стенах которого она служит больше 50 лет.

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