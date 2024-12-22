«Закопают быстрее»: Михаил Боярский назвал главный минус внучки, мечтающей о сцене

Народный артист России Михаил Боярский выступил против карьеры 26-летней внучки Екатерины в шоу-бизнесе. Он заверил, что не будет помогать родственнице пробиться на сцену.

«Она еще ребенок. У нее не выросли когти и мозоли. Это сложный труд, и это не каждому дано. Пожалуй, это важнее, чем талант, умение пробиваться», — пояснил Боярский в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Он также отметил, что знаменитая фамилия является для внучки главным минусом.

«С фамилией Боярская не попадешь никуда. Это, конечно, мешает и закопают быстрее. Лиза прошла все — и огонь, и медные трубы, она выстояла в этой борьбе, победила», — отметил актер, говоря о дочери Елизавете Боярской.

Михаил Сергеевич заверил, что не видит смысла помогать внучке пробиться на телевизионные экраны, но всегда готов просто сказать добрые слова, которые помогут ей определиться.

Напомним, Екатерина окончила Институт кино и телевидения: она училась на факультете экранных искусств. Сначала она попыталась стать актрисой, однако позже решила заняться музыкой.

Ранее Михаил Боярский заговорил о завершении карьеры. 74-летний артист признался, что «хочет поставить точку». Большую часть своей жизни он посвятил сцене и кинематографу. Однако сейчас чувствует, что, возможно, пора уходить на пенсию.