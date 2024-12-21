Надежда Кадышева отказалась петь дуэтом с Mia Boyka: известна причина

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка) призналась, что хотела записать дуэт с Надеждой Кадышевой, но получила отказ. По словам артистки, исполнительница хита «Плывет венок» поставила условие, которое она не выполнила.

«Надежда Кадышева хотела, чтобы я сделала фит с ее сыном и только тогда она бы подумала о совместной песне. Человек не захотел и, как мне объяснили, она не хочет гастролировать, она устала уже»,- заявила Mia в шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

Она подчеркнула, что не собирается упрашивать артистку, если та не хочет петь дуэтом.

«Если человек не хочет, зачем мы должны на него обижаться?» - задалась вопросом певица.

Кроме того, Mia призналась, что после скандала с девочкой-квадробером от нее отвернулись некоторые коллеги по сцене. При этом Mia и сама отказалась от общения с теми, кто не поддержал ее.

Ранее Mia Boyka откровенно рассказала о том, что ее связывает с Юрием Киселевым, известным как ЮрКисс.