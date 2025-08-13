Певица Катя Лель предупредила о грядущей «глобальной зачистке человечества»

Певица Катя Лель заявила о грядущей «глобальной зачистке человечества». Артистка призвала молодежь работать над собой – в противном случае, уверена исполнительница, люди будут «утилизироваться любыми способами».

На заявление певицы обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Будет очень сильная глобальная зачистка человечества. Те люди, которые не работают над собой, не поднимают свои вибрации, будут утилизироваться Землёй любыми способами», - сказала Лель и добавила, что предупреждала о зачистке несколько лет назад.

Артистка считает, что молодежи надо работать над собой и совершать больше добрых поступков. Лель призывает всех помогать друг другу, иначе, считает певица, «миру конец».

«Молодое поколение, пока есть время, работайте над собой, слушайте мантры, медитацию, читайте нужную литературу для раскрытия сознания, делайте добрые поступки, очищайте свои сердца и наполняйте светом. Мы здесь для того, чтобы делать мир светлее. Если мы не будем друг другу помогать, то миру конец. Именно сейчас мы можем спасти друг друга», - заключила артистка.

Ранее Лель рассказывала, что ее дочь пока не контактирует с другими цивилизациями. Певица вспомнила: ее первый контакт случился в возрасте 16 лет и тогда у нее забрали три зуба для эксперимента. Артистка не скрывала, что после опыта общения с инопланетянами получила психологическую травму, а принять случившееся смогла только спустя 30 лет.