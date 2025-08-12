У подтанцовки Булановой появились конкуренты: в Сети завирусилось видео с концерта Маргариты Суханкиной

В Сети набирает популярность подтанцовка еще одной звезды 90-х Маргариты Суханкиной. Пользователи отмечают, что артисты экс-солистки «Миража» ничуть не уступают команде певицы Татьяны Булановой.

Исполнители из 90-х сейчас проходят через новую волну славы. Молодежь ходит на их концерты, использует треки для видео. Более того, популярность набирают не только знаменитости, но и члены их команды. Так, танцоры Татьяны Булановой в один момент стали даже более обсуждаемыми в Сети, чем она сама. Их прозвали «энергосберегающими». Однако теперь у них появились конкуренты.

Пользователи обратили внимание на подтанцовку Маргариты Суханкиной, состоящую из двух взрослых мужчин. По мнению поклонников, у них с артистами Булановой одна школа.

К слову, танцоры исполнительницы хита «Мой ненаглядный» не обижаются на обсуждения в Сети. С юмором относится и сама Буланова. Она даже записала тренд для соцстей вместе со своим сыном, в котором молодой человек парадировал движения команды матери.

