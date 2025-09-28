«Мне понравилось у Ксюши»: Инстасамка заступилась за Собчак в конфликте со Стрелец

Инстасамка вступилась за Ксению Собчак в споре с Надеждой Стрелец.

Популярная рэп-исполнительница вмешалась в публичный спор между журналистками Собчак и Стрелец. В своем эмоциональном посте артистка поддержала Ксению и призвала критиков взглянуть на ее работу иначе.

Скандал разгорелся после того, как Стрелец в интервью высказалась о формате бесед Собчак, намекнув, что некоторые из них приводят к «проблемам героев». Однако певица решила встать на сторону телеведущей и рассказала о своем личном опыте общения с ней.

«А мне понравилось у Ксюши. Она несколько раз спросила, не обижает ли она меня, все ли нормально, нормальные ли вопросы и комфортно ли я себя чувствую. От Ксюши я почувствовала поддержку и понимание», — поделилась рэперша.

Артистка подчеркнула, что Собчак, несмотря на репутацию провокационной журналистки, умеет уважительно общаться с гостями своих программ.

«Мы должны сказать Ксении спасибо за ее прекрасную работу, которую она кропотливо делает уже много лет. А проблемы героев, я считаю, — это просто следствие их действий, а не Ксюша — причина всех проблем галактики», — считает Инстасамка.

Исполнительница также посоветовала Надежде Стрелец лично прийти на интервью к Ксении, чтобы убедиться в ее профессионализме и компетенции. По словам рэперши, критика Собчак часто преувеличена.

