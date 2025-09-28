«У кого что болит, тот о том и говорит»: Надежда Стрелец ответила на публичные обвинения Собчак

Блогер и интервьюер Надежда Стрелец публично ответила Ксении Собчак после обсуждения формата ее интервью. В своем заявлении Стрелец подчеркнула, что главным отличием ее работы является забота о безопасности и психологическом комфорте героев.

«У кого что болит, тот о том и говорит. У каждого свой путь, своя аудитория и своя суперсила. Моя — брать не самые хайповые интервью, гарантирующие комфорт моим героям», — отметила Надежда.

По словам блогера, она никогда не позволяла себе оскорбительных оценок коллегам и не обсуждала проблемы своих гостей за рамками программы.

«В отличие от коллеги, я не называю ее работы бездарными и не делаю публичных комментариев о проблемах ее героев», — подчеркнула Стрелец.

Она привела в пример случай с блогером Еленой Блиновской, которая оказалась в центре внимания после интервью у Собчак. Надежда отметила, что в своё время Елена сама обращалась к ней с просьбой об интервью, но формат был иным:

«Упоминаемая выше Елена Блиновская, которая на все последующие интервью ходила, чтобы оправдаться за то самое интервью. В свое время запрос Елены на интервью ко мне был именно такой», — рассказала блогер.

Слова Стрелец стали ответом на обвинения Ксении Собчак, которая ранее затронула тему формата интервью коллег. Подписчики обеих журналисток отметили, что каждая из них имеет собственный стиль: Собчак известна острыми и резонансными беседами, а Стрелец — более мягкими и камерными разговорами, где герои чувствуют себя в безопасности.

Ранее мы писали о том, что Олеся Иванченко заявила, что не почувствовала токсичности в беседе с Надеждой Стрелец.

Также сообщалось, что квартиру Ксении Собчак оценили в 600 миллионов рублей.