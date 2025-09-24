Квартиру Ксении Собчак оценили в 600 миллионов рублей

Эксперт по недвижимости Паршиков оценил квартиру Ксении Собчак в 600 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

На днях телеведущая Ксения Собчак организовала пышную вечеринку по случаю новоселья. Знаменитость рассказала, что теперь будет жить по соседству с блогершей Натальей Давыдовой, известной как Тетя Мотя.

По словам эксперта по недвижимости Юрий Паршикова, цены на квартиры в этом районе могут достигать 600 миллионов рублей.

«Трешка стоит от 250 до 600 млн рублей. Квартиры могут достигать гораздо больших сумм, вплоть до более миллиарда. Однокомнатная стоит от 25 млн, а средняя цена — 45−60 млн. В старину там жили ремесленники и торговцы, сейчас этот район в списке элитных», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что певица МакSим потратила на ремонт квартиры в Москве около 190 млн рублей.