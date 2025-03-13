«Мне одной не нравится?»: Вера Брежнева удивила внезапной сменой имиджа

Певица Вера Брежнева кардинально сменила имидж ради показа Givenchy в Париже. Артистка показала новый образ в соцсети.

В Париже состоялся показ Givenchy в рамках Недели моды. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Вера. Для выхода в свет артистка кардинально сменила образ, отрезав челку. Также она примерила кожаный бордовый плащ, колготки и остроносые туфли. Ее образ дополнили серьги в виде серебристых Шариков и макияж в нюдовых тонах.

Примечательно, что не все оценили новый имидж Брежневой. Многие посчитали, что челка ей не идет.

«Мне одной эта челка не нравится? Откуда откопали опять эти злосчастные челочки? Жалко на нее смотреть», — высказались фолловеры.