Певица Инстасамка поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы

Певица Инстасамка поменяла фамилию и стала Дарьей Еропкиной. Напомним, это фамилия ее супруга Олега, известного как Moneyken.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Дарья и Олег поженились четыре года назад. Только в марте 2025 года певица решила поменять паспорт.

Предыдущая фамилия Дарьи – Зотеева. Новые документы уже у исполнительницы на руках.

Еропкин сделал Инстасамке предложение в 2021 году. Тогда пара сыграла свадьбу. Мероприятие прошло в кругу близких. Спустя два года состоялась их вторая свадьба – уже «для своих».

Ранее психолог Вероника Степанова назвала мужа Инстасамки альфонсом. Она считает, что мужчина «приклеился» к певице и пытается продать идею, будто сделал ее.