Опубликовано 12 марта 2025, 18:011 мин.
Певица Инстасамка поменяла фамилию спустя четыре года после свадьбы
Mash: певица Инстасамка поменяла паспорт и взяла фамилию Еропкина.
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Певица Инстасамка поменяла фамилию и стала Дарьей Еропкиной. Напомним, это фамилия ее супруга Олега, известного как Moneyken.
Подробности сообщил Telegram-канал Mash.
Дарья и Олег поженились четыре года назад. Только в марте 2025 года певица решила поменять паспорт.
Предыдущая фамилия Дарьи – Зотеева. Новые документы уже у исполнительницы на руках.
Еропкин сделал Инстасамке предложение в 2021 году. Тогда пара сыграла свадьбу. Мероприятие прошло в кругу близких. Спустя два года состоялась их вторая свадьба – уже «для своих».
Ранее психолог Вероника Степанова назвала мужа Инстасамки альфонсом. Она считает, что мужчина «приклеился» к певице и пытается продать идею, будто сделал ее.