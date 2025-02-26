Украинский в прошлом: отрекшаяся от России Вера Брежнева запела на английском языке

Певица Вера Брежнева представила отрывок из новой песни. К удивлению многих ее поклонников, трек написан не на украинском, а на английском языке.

После начала СВО экс-солистка «ВИА Гры» уехала из России и отреклась от русскоговорящих слушателей. Она перезапустила свою карьеру под новым именем Vira и начала выпускать музыку для украинцев. Впрочем, добиться той же популярности, что у нее была в РФ, она так и не смогла. На концертах Брежнева по-прежнему исполняет свои старые хиты, так как новые песни не так сильно нравятся публике.

По всей видимости, теперь Вера решила нацелиться на иностранную аудиторию. В личном блоге она разместила отрывок из новой песни на английском языке. В комментариях мнения разделились – одни похвалили ее за эксперимент, другие же раскритиковали.

«Шлак какой-то», «В этой музыке нет души», «Было лучше», - пишут пользователи.

Напомним, что после 2022 года Вера испортила отношения с мужем Константином Меладзе. И в итоге они приняли решение развестись. Она делилась, что это далось ей непросто, но сейчас она уже восстановилась после расставания.

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