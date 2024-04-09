«Мне очень жаль»: приятельница Евгения Кунгурова рассказала о его болезни

Певец Евгений Кунгуров заболел коронавирусом после празднования дня рождения. Оксана Мостовлюк рассказала о болезни артиста в соцсети.

8 апреля 2024 года стало известно о смерти Евгения. Тело певца было найдено возле его дома в центре Москвы. Бывший концертный директор Юлии Началовой отреагировала на смерть Кунгурова.

В личном блоге она опубликовала снимок, сделанный в его день рождения. Юбиляр пригласил на праздник Сергея Шолоха, Сергея Пенкина и Оксану. По словам Мостовлюк, они весело провели время, исполняя песни и танцуя. На следующий день стало известно о болезни Евгения. Врачи выявили у него коронавирус.

«Ты заболел ковидом, а я навещала тебя. Мне очень-очень жаль, что я смогу услышать твой голос только в своем телефоне. Покойся с миром», — высказалась Оксана.

Ранее сообщалось, что оперный певец Евгений Кунгуров трижды проходил лечение в психиатрической клинике. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что погибший певец Евгений Кунгуров находился в процессе развода с женой.