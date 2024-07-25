«Мне очень жаль»: Панин* поддержал оскандалившуюся в Красноярске Глюкозу

Алексей Панин* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал Глюкозу и назвал ее порядочной после скандала в Красноярске. Актер защитил певицу от нападок в соцсети.

В июле 2024 года Глюкоза угодила в скандал в Красноярске. Певица вышла на сцену, не попадая под фонограмму и нервно дергаясь. После мероприятия россияне набросились на нее с критикой. Панин* встал на защиту Глюкозы и назвал ее честной, порядочной и талантливой.

«Мне очень жаль, что она попала под каток российских «борцов за нравственность», которые сами из себя ничего не представляют», — высказался актер.

Также он опубликовал архивное интервью Глюкозы, в котором она хвалит его роль в «Жмурках».

Ранее 38-летняя певица Глюкоза впервые вышла в свет после скандала в Красноярске. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актер Игорь Петренко частично погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга