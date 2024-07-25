Актер Игорь Петренко частично погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Об этом сообщает Kp.ru.

В июне 2024 года долг актера по алиментам составлял 8 млн 393 тыс. рублей. На сегодняшний день его задолженность — 7 млн 797 тыс. рублей. Таким образом, Петренко выплатил Климовой 596 тыс.

Напомним, что Екатерина воспитывает от Игоря 17-летнего Матвея и 16-летнего Корнея. Супруги развелись после 10 лет брака и установили фиксированную сумму алиментов. По предположениям источника, она может составлять 500 тыс. рублей в месяц. Когда Матвею исполнится 18 лет, то сумма выплат уменьшится в два раза.

На данный момент Петренко состоит в новом браке, в котором у него родилось трое детей.

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