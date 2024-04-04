«Мне очень плохо»: блогерша Лерчек рассказала о самом тяжелом периоде в жизни

Популярная блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) высказалась о самом тяжелом периоде в жизни. Соответствующую публикацию она сделала в своем микроблоге.

Как призналась знаменитость, в настоящий момент она проходит самый трудный отрезок в жизни.

«Я не люблю показывать слезы, вы знаете это. <...> И эмоционально мне очень плохо. Особенно при этом продолжать работу, выплачивать долг, при этом жить и не сходить с ума», - поделилась Чекалина.

Блогерша уточнила, что в последнее время сблизилась с матерью, поэтому теперь женщины оказывают друг другу много поддержки. Звезда также отметила, что недавно она и ее родительница потеряли близкого человека, который, по ее словам, «частично сделал из нее ту, кто она есть».

Помимо этого, Чекалина заявила, что ее главной мотивацией по-прежнему являются дети.

«Ради них я готова на все. Спать по пять часов в день. Работать без выходных. Дать им лучшую жизнь», — заключила она.

Ранее стало известно, что Лерчек подала на развод с мужем Артемом Чекалиным. Решение расстаться супруги приняли спустя месяц после закрытия последнего уголовного дела.

Также мы писали, что Лерчек стала больше зарабатывать на фоне слухов о разводе с мужем.