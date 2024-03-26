Дела пошли в гору: блогер Лерчек стала больше зарабатывать на фоне слухов о разводе с Артемом Чекалиным

Блогер Лерчек решила развестись с супругом Артемом Чекалиным и подала на развод. Однако в искренности девушки многие усомнились, так как в поведении пары практически ничего не изменилось. Например, недавно Артем подарил жене швейцарские часы за 3 млн рублей. А у Лерчека и вовсе пошли дела в гору. Блогер стала больше зарабатывать, о чем говорит количество новых контрактов и марафонов.

Информация об этом появилась на YouTube-канале «ЮТУБНАЯ». В материале говорится, что блогер выпускает один курс за другим. Кроме того, Чекалина заключила контракт с продюсерским центром, за что поблагодарила телеведущую Тину Канделаки.

По мнению некоторых пользователей, Лерчек новостью о разводе лишь привлекла внимание к своей персоне, чтобы вновь начать много зарабатывать. Также развод может быть нужен паре, чтобы Артем взял на себя банкротство всех фирм и отвел возможные проблемы от жены. Потому что проблемы, связанные с долгами, у супругов все равно остались, пишет Woman.ru.

Ранее Чекалины не пришли на заседание суда по делу о разводе. Слушание было назначено на 25 марта. Причину этого они раскрывать не стали.