Блогер Лерчек разводится с мужем Артемом Чекалиным после 12-ти лет брака

Блогер Лерчек подала на развод с мужем Артемом Чекалиным. Решение разойтись супруги приняли спустя месяц после закрытия последнего уголовного дела. Об этом сообщает Super.

Как стало известно, Валерия решила расторгнуть брак. Беседа по делу назначена на 25 марта. Пока блогеры никак не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что еще совсем недавно Лерчек рассказывала о том, что им с Артемом удалось справиться с проблемами, возникшими в их отношениях в период домашнего ареста. Им в этом помог психолог, однако, по всей видимости, не до конца.

Всего блогеры прожили в браке около 12-ти лет. За это время у них родилось трое детей. Поклонники много раз подозревали, что в семье знаменитостей не все гладко, но они всегда опровергали эти слухи, заявляя, что счастливы друг с другом.

К слову, в марте Артем Чекалин посетил съемки шоу ТНТ, в котором признался, что в случае развода не будет жить вместе с Валерией. Он говорил о том, что «кто накосячит, тот и уйдет». С этим утверждением была согласна и Лерчек.

Ранее Лерчек объявила, что продает дом за 125 млн рублей из-за плохих воспоминаний об обысках.