«Мне некомфортно»: беременная дочь Заворотнюк пожаловалась на резкий набор веса

Беременная дочь Анастасии Заворотнюк заявила, что поправилась на 12 кг. Анна пожаловалась на резкий набор веса в соцсети.

Несмотря на беременность, Анна продолжает вести активный образ жизни и проходит в день 10 тысяч шагов. При этом за 6 месяцев Заворотнюк набрала 12 кг. По словам блогерши, ей непривычно и некомфортно в новом теле.

«К моему большому удивлению, даже не смотря на постоянную активность, я все равно набрала свои 12 кг счастья. А впереди еще целый триместр...Честно говоря, мне очень непривычно и даже некомфортно видеть себя в данном весе, но я чувствую, как с каждым новым днем мое отношение к телу меняется», — высказалась знаменитость.

Анна отметила, что старается изменить свой взгляд на внешность и с благодарностью относиться к телу, в котором зародилась новая жизнь.

Ранее сообщалось, что шестилетняя дочь Заворотнюк захотела стать фигуристкой после смерти матери. Подробности читайте в этой новости.

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