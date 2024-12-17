Шестилетняя дочь Анастасии Заворотнюк поставила отцу ультиматум после смерти матери

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о том, как сейчас живет семья актрисы Анастасии Заворотнюк. 29 мая 2024 года звезда «Моей прекрасной няни» умерла после долгой борьбы с глиобластомой. По словам Навки, муж артистки Петр Чернышев уже вернулся к работе, но при этом успевает заниматься воспитанием шестилетней дочери, которая, к слову, теперь мечтает блистать на льду.

Татьяна рассказала, что у них с Петром сейчас очень много работы, так как зимний сезон богат на шоу. На одно из выступлений Чернышева даже приходила его дочка. Девочка хочет, как и папа, стать фигуристкой. Однако пока ее отец противится.

«Петя всячески это отодвигал. Ей, правда, уже шесть лет - это поздновато. Но она ему уже ультиматум поставила, мне пожаловалась. Я сказала: "Мила, приезжаешь и говоришь, что здесь тетя Таня оставила для меня коньки". Надеюсь, Петр их купил», - поделилась Татьяна Навка в подкасте «Произвольная программа» Первого канала.

Напомним, что дочь Анастасии Заворотнюк все эти годы никто не видел. Семья скрывала девочку и не выводила ее в свет. Впервые поклонники увидели Милу уже после смерти ее мамы, когда ее привезли на могилу к актрисе.

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