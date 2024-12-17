«Вам надо к окулисту»: объявившая о помолвке Ксения Бородина ответила на обвинения в обмане

Ксения Бородина, столкнувшаяся с критикой после объявления о помолке, ответила на обвинения в обмане. В личном блоге телеведущая продемонстрировала кольцо, которое ей преподнес Николай Сердюков, упрекнув хейтеров в «обесценивании».

В начале декабря Ксения Бородина сообщила, что выходит замуж в третий раз — Николай Сердюков сделал ей предложение спустя несколько месяцев отношений. Блогер преподнес знаменитости кольцо с желтым бриллиантом в форме сердца. Однако после этого телеведущую обвинили в обмане — осенью на ее руке видели похожее кольцо. Более того, многие усомнились, что избранник мог купить столь дорогое украшение, и решили, что помолвка является постановочной.

В ответ на обвинения экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» опубликовала фото, на котором показала два кольца — помолвочное и то, которое заметили на ней ранее. Одно из украшений было в форме сердца, а другое — с камнем овальной формы. Ксения Бородина отметила, что критики пытаются все «обесценить», и предположила, что у них проблемы со зрением.

«Либо это история про обесценивание, либо вам надо к окулисту», — заявила телеведущая.

Напомним, Ксения Бородина рассекретила свой новый роман с Николаем Сердюковым этим летом. Пара активно публикует в Сети совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения. На днях экс-ведущая «Дома-2» сообщила, что возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца на экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Ранее мы писали о том, что психолог Станислав Самбурский высказался об отношениях Ксении Бородиной и Николая Сердюкова. По мнению эксперта, телеведущая интересна блогеру «как кошелек».