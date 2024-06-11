«Чиновники боятся этого»: певица Цыганова рассказала о запрете исполнять песню «Вагнер»

Певица Вика Цыганова во время гастролей по России столкнулась с запретами на исполнение композиции «Вагнер», посвященной одноименной частной военной компании. При этом люди, по словам знаменитости, требуют именно ее.

Цыганова дала интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. Во время беседы артистка сообщила, что ее поклонники хотели бы почаще слышать на концертах композицию «Вагнер». Тем не менее организаторам выступления такая идея не нравится. По словам Виктории, чиновники боятся последствий.

«Например, я стою, День Победы в Липецке… И они просто кричат: "Вагнера!"И это — глас народа, глас божий. Почему, если люди хотят помнить своих павших, своих героев. Я пою. И все спокойно происходит, хотя чиновники боятся этого», — рассказала певица.

Ранее муж Вики Цыгановой назвал «нечистью» посетившую Донбасс Настю Ивлееву. Девушка приехала в новый регион России после скандальной «голой» вечеринки.