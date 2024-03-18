«Мне казалось, что все будет хорошо»: Филипп Киркоров рассказал о встрече с Александром Ширвиндтом в сентябре

Певец Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с президентом Театра сатиры Александром Ширвиндтом. Он рассказал, что в сентябре был на спектакле с участием народного артиста, но ему казалось, что все будет хорошо.

Комментарий Киркорова приводит StarHit.

Певец признался, что с Ширвиндтом связывала «удивительная дружба» - актер с детства вызывал «невероятный восторг». По мнению Киркорова, тот был «актером мирового масштаба».

«Сегодня это невосполнимая утрата. Я был в сентябре на его спектакле. Он был с красным носом, как клоун. Трагический спектакль. Мне казалось, что все будет очень хорошо. Я его поздравил», - сообщил Киркорова.

Напомним, Ширвиндт ушел из жизни 15 марта. Он скончался в больнице. По словам актера Юрия Нифонтова, сын Михаил планировал забрать отца из больницы: тот шел на поправку. Также обсуждалось участие Ширвиндта в спектакле 3 апреля.

Певец Лев Лещенко по поводу смерти народного артиста заявлял, что ушел «родной человек». На память у исполнителя осталась книга с автографом Ширвиндта. По признанию певца, вместе с актером они прошли одним маршрутом.