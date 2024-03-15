«Умер родной человек»: Лев Лещенко отреагировал на уход из жизни Александра Ширвиндта

Певец Лев Лещенко отреагировал на смерть народного артиста РФ Александра Ширвиндта. Он назвал коллегу «родным человеком», с которым по жизни прошел одним маршрутом.

Комментарий артиста приводит NEWS.ru.

«Есть люди, которые уходят, и ты понимаешь, что умер по-настоящему твой родной человек, близкий человек», - сказал исполнитель и добавил, что Ширвиндт был не просто артистом, а частицей его.

Музыкант всегда держит на столе одну книгу – она написана Ширвиндтом, на экземпляре стоит подпись артиста. Лещенко иногда листает по 2-3 страницы книги.

«Мы прошли по жизни одним маршрутом, много в поездках были», - заключил певец.

Напомним, его не стало 15 марта. Ширвиндт умер в больнице. По информации актера Юрия Нифонтова, сын Михаил собирался забрать отца из медучреждения. Обсуждалось участие Ширвиндта в спектакле 3 апреля.

Накануне в Москве похоронили диктора Светлану Моргунову. На прощании присутствовали Лев Лещенко, Александр Розембаум, Игорь Наджиев, композитор Игорь Крутой, врач Леонид Рошаль. Последний с трудом возложил цветы к гробу – медика в инвалидной коляске подвез помощник.