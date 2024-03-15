Сын собирался забрать из больницы: актер раскрыл обстоятельства смерти Александра Ширвиндта

Сын президента Театра сатиры Александра Ширвиндта Михаил собирался забрать отца из больницы. Об этом рассказал актер, партнер умершего по сцене Юрий Нифонтов.

По его словам, родственник планировал привезти его в ближайшее время.

«Миша, его сын, когда я разговаривал с ним по телефону, сказал мне, что заберет отца во вторник или в среду», - поделился актер в беседе с сайтом mk.ru.

В том разговоре актер интересовался у Михаила Ширвиндта, получится ли сыграть с Александром спектакль «Где мы?» Он запланирован на 3 апреля. Михаил отвечал: «Привезу его, посмотрим».

Спектакль «Где мы?» был единственным, в котором играл 89-летний Ширвиндт. Постановка стала для него последней.

Напомним, народный артист России ушел из жизни 15 марта. Возможной причиной смерти называли проблемы с сердцем. Известно, что актер скончался в больнице. Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта выразил президент России Владимир Путин.