Сын собирался забрать из больницы: актер раскрыл обстоятельства смерти Александра Ширвиндта
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Сын президента Театра сатиры Александра Ширвиндта Михаил собирался забрать отца из больницы. Об этом рассказал актер, партнер умершего по сцене Юрий Нифонтов.
По его словам, родственник планировал привезти его в ближайшее время.
«Миша, его сын, когда я разговаривал с ним по телефону, сказал мне, что заберет отца во вторник или в среду», - поделился актер в беседе с сайтом mk.ru.
В том разговоре актер интересовался у Михаила Ширвиндта, получится ли сыграть с Александром спектакль «Где мы?» Он запланирован на 3 апреля. Михаил отвечал: «Привезу его, посмотрим».
Спектакль «Где мы?» был единственным, в котором играл 89-летний Ширвиндт. Постановка стала для него последней.
Напомним, народный артист России ушел из жизни 15 марта. Возможной причиной смерти называли проблемы с сердцем. Известно, что актер скончался в больнице. Соболезнования в связи с кончиной Ширвиндта выразил президент России Владимир Путин.