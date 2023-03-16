«Мне было очень плохо»: 47-летняя Анастасия Волочкова заявила о тяжелой депрессии
Фото: Starface.ru
Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. Именно поэтому балерина считается самой обсуждаемой персоной в стране. Женщина нередко рассказывает о своих романах и профессиональной деятельности. Однако на этот раз знаменитость вышла на связь с «Вечерней Москвой» и сообщила о проблемах со здоровьем.
Так, Анастасия пожаловалась: она столкнулась с тяжелой депрессией. Это случилось в тот период, когда по всей России установили ковидные ограничения и ей пришлось отменить запланированные концерты.
«Когда это случилось, мне было очень плохо, я даже обращалась за консультацией к психологу», — поделилась откровением Волочкова.
Также балерина добавила, что считает подобное заболевание серьезной проблемой, способной привести к летальному исходу. К счастью, Анастасия поспешила успокоить своих поклонников: на данный момент с ней все в порядке, и у нее нет поводов для расстройств.
«Депрессии не бывает у тех людей, которые занимаются своим любимым делом, сохраняют лицо и остаются человеком при любых обстоятельствах», — резюмировала знаменитость.
В конце 2022 года Волочкова объявила о предстоящей свадьбе с кондитером Дмитрием. На днях балерина поделилась фотографией в роскошном белом платье, чем очень заинтриговала фолловеров. Подробности смотрите здесь.
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