«Пора замуж»: 47-летняя Анастасия Волочкова показала фото в свадебном платье

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивными подробностями о себе. Балерина никогда не скрывала, что не обделена мужским вниманием. Кроме того, в конце 2022 года знаменитость сообщила о предстоящей свадьбе с кондитером Дмитрием. Правда, многие пользователи Сети считали, что рассказы 47-летней женщины — лишь ее фантазии. Анастасия не обращала внимание на домыслы публики и сегодня только в очередной раз подогрела новости о предстоящей свадьбе.

Так, Волочкова опубликовала в своей социальной сети фото в свадебном платье. Девушка добавила, что у нее состоялась примерка нарядов. Правда, после этого она обмолвилась о том, что активно готовится к очередному спектаклю.

«Сегодня у меня примерка свадебного платья. Репетиция и подготовка к очередному моему спектаклю, съемка. Уже завтра порадую многих своим появлением и исполнением песни на премии», — высказалась Анастасия.

К слову, Волочкова не стала уточнять: свадебное платье — это результат подготовки к собственному торжеству с Дмитрием, или необходимый наряд для проведения спектакля. Несмотря на отсутствие информации, фоловеры с восторгом отреагировали на публикацию Волочковой и завалили ее комплиментами.