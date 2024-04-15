«Мне 35, и у меня все впереди»: Агата Муцениеце рассказала о детской мечте

Известная актриса Агата Муцениеце призналась, что не является гражданкой России. Ее слова приводит mk.ru.

Как призналась знаменитость, в детстве она мечтала полететь в космос, поэтому после новостей о начале кастинга киноленты «Вызов» решила поучаствовать в пробах. Однако, по ее словам, из-за отсутствия российского паспорта роль в картине отдали Юлии Пересильд.

"Я очень хотела принять участие, но, к сожалению, я не гражданка России", - поделилась Муцениеце.

При этом артистка уточнила, что по-прежнему допускает возможность своего путешествия в космос.

«Мне 35, и у меня все впереди. Хочу посмотреть, прав Лоза или нет? Плоская она все-таки или круглая?», - отметила она.

Напомним, Агата Муцениеце родилась в Риге, вследствие чего имеет латвийское гражданство. Примечательно, что звезда не поменяла паспорт даже после многолетнего брака с российским актером Павлом Прилучным.

Ранее актер Никита Кологривый признался в изменах супруге с Агатой Муцениеце.

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