Требует перерасчет алиментов: что известно о суде Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным

Бывшие супруги, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце спустя четыре года после развода до сих пор продолжают судиться. Теперь звезда сериала «Закрытая школа» потребовала перерасчет алиментов, которые платит актер на их двоих детей. Об этом пишет Kp.ru.

Известно, что в настоящее время Агата Муцениеце по суду уже выписала Павла Прилучного из их четырехкомнатной московской квартиры на станции метро «Речной вокзал», за которую недавно, по данным Telegram-канала Mash, актеру пришлось оплатить долг по коммуналке — 57 тысяч рублей. Теперь актриса требует перерасчет алиментов, которые экс-супруг платит на их двоих детей — 11-летнего Тимофея и 8-летнюю Мию.

Как уточняется, заявление от Агаты Муцениеце поступило в Головинский районный суд, который будет рассматривать дело, 25 декабря 2023 года. На тот момент сыну Павла Прилучного от второй жены, актрисы Зепюр Брутян, Микаэлю было семь месяцев.

«Она требует, чтобы до 18-летия Тимофея артист перечислял детям треть всех своих доходов, полученных за месяц, а потом — четверть доходов до 18-летия Мии», — рассказал источник.

Сообщается, что уже 24 апреля состоится заседание по делу Прилучных. Сами актеры пока никак не комментируют ситуацию.

По словам юристов, требование Агаты Муцениеце по отношению к бывшему мужу является абсолютно законным.

«Статьей 81 Семейного кодекса РФ установлено, что на содержание двух детей отец должен выплачивать не более трети своего дохода. Однако на алименты может подать и нынешняя супруга артиста, несмотря на то что они состоят в браке. И тогда будет сделан перерасчет, и Прилучный на всех троих детей должен будет платить не более половины своего ежемесячного дохода», — отметила адвокат, президент благотворительного фонда «Юристы помогают детям» Виктория Дергунова.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце снова подколола жену Павла Прилучного Зепюр Брутян.